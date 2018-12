Mentre si intensificano, attorno a piazza San Pietro, i controlli di sicurezza in vista della messa che sarà celebrata lunedì sera da papa Francesco, rimbalzano sui social e sulle tv gli auguri di Natale delle Guardie svizzere. Le quali, per la prima volta in occasione delle Feste, hanno diffuso un video.

Inedito video di auguri dalle Guardie svizzere 24 dicembre 2018 - 18:35 Mentre si intensificano, attorno a piazza San Pietro, i controlli di sicurezza in vista della messa che sarà celebrata lunedì sera da papa Francesco, rimbalzano sui social e sulle tv gli auguri di Natale delle Guardie svizzere. Le quali, per la prima volta in occasione delle Feste, hanno diffuso un video. Nel cortometraggio, di due minuti e mezzo, alcune guardie mostrano le loro attività quotidiane e augurano, semplicemente e ognuna nella propria lingua, buon Natale. Pubblicato dalle Guardia svizzera pontificia sui propri canali [fb, Youtube], il video è stato rilanciato da Vatican News. Gli auguri in tedesco, francese, svizzero-tedesco e romancio formulati nel video: "A nome del comando della Guardia svizzera pontificia vi auguro buon Natale", "Felice Natale dal Vaticano!", "Buon Natale!", "Buon Natale e buone Feste".