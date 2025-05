Banche sempre più attive nell’uso dell’intelligenza artificiale

Altri sviluppi KArin Keller-Sutter a Ginevra per continuare il dialogo con Washington Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera prosegue oggi il dialogo con Washington nel tentativo di evitare ulteriori dazi statunitensi del 31% sulle sue esportazioni. Di più KArin Keller-Sutter a Ginevra per continuare il dialogo con Washington

Controlli alle frontiere, Beat Jans ha telefonato a Berlino
Il consigliere federale Beat Jans ha avuto ieri una conversazione telefonica con il ministro degli Interni tedesco Alexander Dobrindt, il cui Paese - mercoledì - ha inasprito la sua politica migratoria.

Sei crimini d'odio a settimana contro la comunità LGBTIQ+ in Svizzera
In media in Svizzera si registrano quasi sei crimini d'odio a settimana nei confronti di persone LGBTIQ+: l'anno scorso ci sono stati 309 casi in totale, secondo la Helpline LGBTIQ. Dal 2020, le segnalazioni sono quintuplicate.

Raiffeisen corregge al ribasso previsioni PIL, pesano dazi e franco
Sulla scia delle vertenze commerciali globali e del rafforzamento del franco Raiffeisen corregge sensibilmente al ribasso le stime sulla crescita dell'economia svizzera nel 2025.

Il pericolo di bolla immobiliare sale per la prima volta dal 2022
Il rischio di bolla immobiliare aumenta in Svizzera, seppur debolmente, stando al relativo indice calcolato da UBS. Si tratta della prima progressione dal 2022.

La cannabis legale riduce il consumo problematico
La cannabis venduta in farmacia riduce l'abuso di questa droga. Un nuovo studio realizzato a Basilea dimostra che la distribuzione legale della sostanza riduce il consumo problematico, in particolare tra le persone che fanno uso di anche altre droghe.

Swisscom non prevede ulteriori aumenti di prezzo in Svizzera
Swisscom non prevede di aumentare i prezzi in Svizzera: lo ha detto il presidente della direzione Christoph Aeschlimann, commentando in un colloquio con l'agenzia Awp i risultati trimestrali pubblicati oggi dall'azienda telecom.

Inasprimento della Lex Koller? UBS ci crede poco
La Svizzera interverrà sulla cosiddetta Lex Koller, rendendo più severe le condizioni alle quali le persone all'estero possono acquistare immobili nella Confederazione? UBS ci crede poco.

"Le riserve di elettricità sono ancora necessarie" in Svizzera
Anche se per il prossimo inverno la situazione è fondamentalmente buona sul fronte dell'approvvigionamento elettrico, permangono ancora incertezze legate soprattutto alla disponibilità di gas in Europa.