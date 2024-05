“Aumento del 6% dei premi dell’assicurazione malattia nel 2025”

Il portale di comparazione online Comparis ha previsto un aumento medio del 6% dei premi dell'assicurazione sanitaria di base per il 2025. In certe regioni l'incremento potrebbe superare il 10%.

Malgrado un aumento medio dei premi dell’8,7% registrato già nell’anno in corso e del 6,6% nel 2023, l’esperto di assicurazione sanitaria di Comparis Felix Schneuwly prevede per il 2025 un aumento medio dei premi dell’assicurazione di base del 6%.

“Le compagnie di assicurazione sanitaria sono state costrette dall’Ufficio federale della sanità pubblica a ridurre le riserve. Di conseguenza, molte di esse non dispongono di riserve sufficienti per assorbire le fluttuazioni dei costi. Senza la riduzione delle riserve imposta dalla politica, negli ultimi anni i premi sarebbero aumentati di meno del 3% all’anno per persona”, osserva Schneuwly citato in un comunicatoCollegamento esterno.

Poiché molte casse malati si ritroveranno con poche riserve alla fine dell’anno nonostante l’aumento medio dei premi dell’8,7% nel 2024, secondo Schneuwly alcune assicurazioni potrebbero essere costrette ad aumentare i loro premi di oltre il 10% in alcuni cantoni e regioni.

La previsione si basa sui seguenti dati: secondo le ultime previsioni di Comparis e del Centro di ricerca congiunturale (KOF)Collegamento esterno del Politecnico federale di Zurigo, nel 2023 la spesa sanitaria

complessiva in Svizzera è cresciuta del 4,1%. Per il 2024 e il 2025 ci si aspetta invece un incremento del 3,6 e del 3,2%. “La crescita dei costi rilevanti per i premi di cassa malati è leggermente più alta perché il catalogo delle prestazioni dell’assicurazione di base viene

costantemente ampliato”, spiega l’esperto.

In pratica, “gli ospedali richiedono tariffe più elevate per le loro prestazioni ambulatoriali e ospedaliere perché sempre più spesso non riescono a coprire le spese. Anche l’attuazioneCollegamento esterno dell’iniziativa sulle cure infermieristiche farà salire i costi”, afferma Schneuwly.

Solo la carenza di personale qualificato spingerà il settore ospedaliero a effettuare le tanto attese riforme strutturali che la maggior parte dei cantoni ha finora evitato coprendo i costi con disavanzi.

Tuttavia, “senza la riduzione delle riserve imposta dalla politica, i premi negli ultimi anni sarebbero saliti di meno del 3% all’anno per persona e attualmente continuerebbero a crescere a questo

ritmo, anche se l’anno scorso i costi delle prestazioni mediche assicurate hanno subito un rialzo sopra la media del 4,6% per persona assicurata”, critica l’esperto. Nel 2021 l’aumento dei costi

per persona assicurata è stato del 4,5%. Nel 2023 questa percentuale è scesa al 2,6%.

