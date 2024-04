Aumenta il numero di camion non in regola

Il 30% di quelli controllati sulle autostrade Svizzera nel 2023 risultava non a norma, riferisce l'Ufficio federale delle strade.

Lo scorso anno, in Svizzera, sono stati ispezionati complessivamente 124’783 veicoli tra camion, autoarticolati, furgoni e autobus, riscontrando 24’240 irregolarità. In 4’775 casi è stato disposto lo stop per veicolo o autista.

Il 30% dei camion ispezionati in uno degli otto Centri di controllo del traffico pesante della Confederazione non è in regola. È quanto indicano i dati per il 2023 pubblicatiCollegamento esterno recentemente dall’Ufficio federale delle strade.

Spesso i veicoli sono troppo carichi, presentavano difetti tecnici oppure i conducenti non rispettano i tempi di riposo.

In crescita è anche il numero le manipolazioni riscontrate ai sistemi dei gas di scarico, come mostra l’esempio del Centro di controllo nel canton Uri, quello più grande assieme alla struttura di Giornico, in Ticino.

Qui, lo scorso anno sono state identificate 132 manipolazioni di ADBlue (una miscela di urea e acqua che serve per ridurre del 90 percento le emissioni inquinanti nei motori diesel), quasi esclusivamente su camion in provenienza dall’estero.

Cifre relativamente basse in termini assoluti, ma i casi sono in forte aumento negli ultimi anni, anche perché vengono sempre più scoperti grazie ai nuovi scanner, dice l’Ufficio federale delle strade.

