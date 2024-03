Attacco a un ebreo a Zurigo, il presunto autore si è radicalizzato in Tunisia

Le indagini proseguono a ritmo serrato, ha affermato Mario Fehr, capo del dipartimento di polizia del Canton Zurigo, a margine di un incontro con la stampa sulle statistiche della criminalità.

Il quindicenne che ha rivendicato l’attacco con un coltello del 2 marzo scorso a nome del gruppo jihadista Stato islamico (IS) è un immigrato tunisino, che ha ottenuto la cittadinanza svizzera nel 2011.

L'accoltellamento di un ebreo ortodosso a Zurigo s'inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per l'antisemitismo in Svizzera. Le autorità spingono per un piano d'azione, che è stato adottato giovedì dal Parlamento.

