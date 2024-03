Antisemitismo, l’aggressore di Zurigo non era schedato

In risposta a una domanda della deputata dell’Unione democratica di centro (UDC, destra) Barbara Steinemann (UDC/ZH), il governo ha precisato che il caso è seguito dalle autorità competenti, in particolare dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), “con la priorità e l’intensità necessarie”.

Un’aggressione antisemita che spinge la Svizzera ad agire

Questo contenuto è stato pubblicato al L’accoltellamento di un ebreo ortodosso a Zurigo s’inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per l’antisemitismo in Svizzera. Le autorità spingono per un piano d’azione, che è stato adottato giovedì dal Parlamento.

