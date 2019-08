L'accordo, se ratificato, aprirà alla Svizzera un mercato da 260 milioni di consumatori [immagine scattata all'ultimo summit dei Paesi membri e associati del Mercosur, lo scorso 17 luglio in Argentina]. (Keystone / Juan Ignacio Roncoroni)

L'Associazione europea di libero scambio (AELS), di cui la Svizzera è Stato membro, ha concluso un accordo di libero scambio con il Mercosur (Mercato comune dell'America meridionale). Ne ha dato notizia venerdì sera su twitter il presidente brasiliano Jair Bolsonaro.

L'accordo deve ancora essere ratificato da tutti gli Stati coinvolti, ha precisato sabato un portavoce del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFRLink esterno) all'agenzia di stampa Keystone-ATS.

Apre però per Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein (AELSLink esterno) la prospettiva di uno scambio di merci senza dazi doganali con quattro Paesi dell'America latina: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Ovvero un mercato di circa 260 milioni di consumatori. Il Venezuela è attualmente sospeso dal Mercosur. Sono invece Stati associati Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e Perù.





(2) I Paesi del Mercosur e dell'AELS indicati su una cartina

L'intesa, il cui contenuto non è ancora disponibile, è stata raggiunta dopo due anni di discussioni.

L'AELS, fondata nel 1960 da sette Paesi tra cui la Svizzera, è oggi il nono operatore commerciale mondiale. Nel 2018, ha esportato merci per oltre 310 miliardi di euro e ne ha importate per 255 miliardi. Il partner commerciale più importante è l'UE, che acquista oltre il 60% dei beni e servizi prodotti dallo spazio AELS. Fine della finestrella

Il principale negoziatore argentino, ovvero il segretario alle relazioni economiche Horacio Reyser, l'ha descritta come "un nuovo successo nel processo di integrazione internazionale dell'Argentina, che approfondisce e organizza il nostro legame storico con il continente europeo.

Un commento da parte del ministro svizzero dell'economia, il consigliere federale Guy Parmelin, è atteso nella giornata di sabato, secondo quanto indicato dal portavoce del DEFR. Parmelin è in visita a Kazan, in Russia, per i campionati mondiali delle professioni 'WorldSkills'.

In Svizzera, il trattato con i Paesi latinoamericani era stato chiesto a gran voce dalle imprese -che nell'area Mercosur non dovrebbero più essere svantaggiata rispetto ai concorrenti dell'UE- ma suscita timori tra gli agricoltori, in particolare per la vendita di carne.





(1) Servizio del TG sull'accordo di libero scambio tra AELS e Mercosur

La Svizzera dispone di una rete di 30 accordi di libero scambio con 40 partner. Tali accordi sono di solito conclusi nell'ambito dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). La Confederazione può però siglare patti commerciali anche al di fuori di essa, com'è avvenuto con il Giappone e la Cina. [fonte: admin.chLink esterno] Fine della finestrella

Unione Europea e Mercosur avevano dal canto loro già raggiunto un accordo lo scorso giugno, in merito a un patto di libero scambio, ma anche questo deve essere ratificato (dall'UE). Francia e Irlanda hanno annunciato venerdì di volervisi opporre, non solo per i timori degli agricoltori in merito all'importazione di carne a basso costo ma anche a causa degli incendi in Amazzonia.

tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (TG del 24.08.2019)

