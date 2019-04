La cooperazione si articolerà secondo cinque principi fondamentali: capitale privato per progetti privati, gestione sostenibile del debito, considerazione dell'impatto sociale, criteri di protezione ambientale e trasparenza. Il memorandum d'intesa comprende dunque un catalogo di principi conformi alle norme internazionali e alla legislazione dei Paesi interessati e in sintonia con gli obiettivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di sviluppo sostenibile.

Svizzera e Cina firmano un memorandum d'intesa 29 aprile 2019 - 13:51 Il presidente della Confederazione Ueli Mauer è stato ricevuto lunedì a Pechino dal suo omologo cinese Xi Jinping. I due paesi hanno sottoscritto un memorandum d'intesa sulla Via della seta. Durante il loro incontro, Ueli Maurer e Xi Jinping hanno discusso di relazioni economiche e finanziarie e in particolare dell'iniziativa cinese Belt and Road, ovvero la nuova Via della Seta. In un comunicato, il Dipartimento federale delle finanze, di cui è a capo Maurer, ricorda che Svizzera e Cina "intrattengono in una trentina di settori dialoghi bilaterali su temi specifici, che vanno dai diritti umani alla ricerca scientifica e a questioni finanziarie e fiscali". Considerando la frequenza delle visite e la varietà dei temi trattati, Maurer ha parlato di "un record nella storia", precisa la nota. I colloqui hanno anche trattato i lavori di estensione dell'accordo di libero scambio, la progressiva apertura della Cina nel settore finanziario e le condizioni quadro bilaterali per la collaborazione in questo settore nonché la governance multilaterale. La delegazione svizzera si è detta a favore della risoluzione dei conflitti nel settore del commercio multilaterale. In vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2022, che si svolgeranno a Pechino, le due parti hanno discusso la collaborazione nell'ambito degli sport invernali, fondandosi sulla dichiarazione d'intenti con il Ministero del commercio cinese. Al presidente Xi è stato offerto un paio di sci di fabbricazione svizzera quale dono di stato ufficiale. Inoltre, la campionessa olimpica e del mondo svizzera Wendy Holdener è stata invitata al banchetto ufficiale di lunedì a mezzogiorno. Memorandum d'intesa Le due parti hanno firmato un memorandum d'intesa incentrato sulla finanza e sull'economia nel contesto dell'iniziativa Belt and Road (BRI). Esso ha l'obiettivo di sviluppare la cooperazione dei due Stati in materia di commercio, investimenti e finanziamento di progetti in Paesi terzi situati lungo le vie della BRI. La cooperazione si articolerà secondo cinque principi fondamentali: capitale privato per progetti privati, gestione sostenibile del debito, considerazione dell'impatto sociale, criteri di protezione ambientale e trasparenza. Il memorandum d'intesa comprende dunque un catalogo di principi conformi alle norme internazionali e alla legislazione dei Paesi interessati e in sintonia con gli obiettivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di sviluppo sostenibile.