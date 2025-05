A Zurigo si prepara il futuro dell’IA di Apple

Questo contenuto è stato pubblicato al Per far fronte all'elevato numero di viaggiatori previsto nei fine settimana festivi della Pentecoste e dell'Ascensione, le FFS faranno circolare 40 treni speciali tra la Svizzera tedesca e il Ticino.

Questo contenuto è stato pubblicato al Nelle sue discussioni con gli Stati Uniti la Svizzera non deve in nessun caso sacrificare i suoi dazi agricoli.

Questo contenuto è stato pubblicato al Per la prima volta la Svizzera ospita il consorzio internazionale "multilinguismo come opportunità", che avrà luogo a Davos dal 21 al 23 di maggio. L'evento coinvolgerà relatori di tutto il mondo, che discuteranno di minoranze linguistiche a livello globale.

Questo contenuto è stato pubblicato al In ambito di salute si riscontrano marcate differenze fra uomini e donne in Svizzera. A renderlo noto è l'Ufficio federale di statistica (UST), tramite un'indagine sul tema che fa riferimento a dati del 2022.

Sono più di 260 le vittime della tratta di esseri umani in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al L'anno scorso, 208 vittime della tratta di esseri umani si sono rivolte al Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne (FIZ). Per altre 59, l'esame è ancora in corso o non è più possibile a causa della perdita di contatto.

