Il Piccolo Principe scovato in una vecchia casa di Winterthur 16 agosto 2019 - 21:01 Alcuni schizzi del Piccolo Principe, realizzati dal celebre autore francese Antoine de Saint-Exupéry, sono tornati alla luce in un edificio del centro storico di Winterthur, nel cantone Zurigo. Erano stati acquistati da un collezionista più di 30 anni fa ed erano riposte insieme a migliaia di altre opere d'arte. In una cartella di cartone sono stati trovati tre disegni legati al Piccolo Principe: il bevitore sul suo pianeta, il celebre boa che digerisce un elefante, il Piccolo Principe in persona e la volpe. Assieme c'era anche un poema illustrato e una lettera d'amore di Saint-Exupéry alla moglie Consuelo. "Gli schizzi sono in condizioni sorprendentemente buone", secondo la storica dell'arte Elisabeth Grossmann, interpellata dall'agenzia Ats. Non datati, sono stati realizzati a china e acquarello su carta spessa delle poste aeree. Il Piccolo Principe è stato pubblicato nel 1943 e le illustrazioni originali sono conservate alla Morgan Library di New York. Gli schizzi di Winterthur sarebbero degli studi preliminari, tanto più che fra questi e i disegni pubblicati ci sono delle differenze. "Contatteremo la Morgan Library per informarli della nostra scoperta", ha precisato Grossmann. Gli schizzi sono stati acquistati dal collezionista zurighese Bruno Stefanini nel 1986 durante una vendita all'asta a Bevaix, nel canton Neuchâtel. L'appassionato d'arte, che nel corso della vita ha raccolto migliaia di opere, è morto lo scorso anno all'età di 94 anni. Nel 1980 ha creato una fondazione che le gestisce. Depositati in soffitte e garage, dipinti e disegni sono ora al vaglio di storici dell'arte. L'inventario "durerà anni", ha precisato Elisabeth Grossmann, sottolineando che la scoperta dei lavori di Saint-Exupéry è avvenuta in questo ambito.