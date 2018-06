Le suite più costose degli hotel, per contro, non faticano a trovare nuovi ospiti. Cinesi, indiani, russi.

Servizio del TG sulla diminuzione di turisti del Golfo (e aumento di quelli cinesi) in Svizzera, in particolare francese

In Svizzera meno turisti dal Golfo, ma più cinesi 02 giugno 2018 - 17:40 I turisti da Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita scelgono sempre meno la Svizzera. Lo conferma uno studio di Oxford Economics e Svizzera Turismo, che osserva come la Confederazione sia invece sempre più preferita dai cinesi. I turisti del Golfo, frequentatori in particolare della regione del Lago Lemano, hanno assicurato a lungo grossi guadagni al settore alberghiero elvetico. Dieci anni fa, nello stesso periodo, facevano registrare una crescita del 15% L'estate 2018, invece, vedrà aumentare la clientela tedesca, indiana e cinese. Non quella del Golfo, che confermerà una disaffezione dovuta a diverse ragioni. "Una è la conseguenza del blocco del Qatar e delle sanzioni sulla compagnia di bandiera Qatar Airways", riferisce Véronique Kanel, portavoce di Svizzera Turismo. "Una seconda ragione dipende da grandi famiglie saudite che hanno ormai la residenza, e infine conta l'introduzione di un'IVA del 5%". A risentirne, più degli hotel, sono i commercianti, poiché si tratta di turisti agiati che spendono in media il doppio degli altri: 420 franchi a testa al giorno. Le suite più costose degli hotel, per contro, non faticano a trovare nuovi ospiti. Cinesi, indiani, russi.