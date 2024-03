Aeroporto di Basilea nuovamente evacuato

In due giorni due allarmi bomba hanno obbligato la chiusura dello scalo basilese in terra francese. KEYSTONE/© KEYSTONE / GEORGIOS KEFALAS

Nuovo allarme bomba all'aeroporto di Basilea-Mulhouse (EuroAirport) che è stato nuovamente evacuato per motivi di sicurezza. Un fatto analogo si è già verificato venerdì.

Sabato pomeriggio la direzione dell’aeroporto ha indicato sul sito web dello scaloCollegamento esterno che la struttura è attualmente chiusa e che “seguiranno ulteriori informazioni”. Un aereo in arrivo da Belgrado è stato deviato verso un altro aeroporto.

In precedenza, il portale di informazioni online 20 Minuten aveva riferito, sulla base di notizie raccolte, che i passeggeri erano stati invitati a lasciare l’edificio il più rapidamente possibile.

Poco prima delle 16 le operazioni aeroportuali sono state riprese. Anche questa volta si è trattato di un falso allarme bomba.

Negli ultimi mesi, l’aeroporto è già stato evacuato più volte per la stessa ragione di oggi, ovvero la minaccia della presenza di esplosivi, poi sempre rivelatasi un falso allarme. L’ultima volta proprio venerdì 15 marzo.

Nell’ottobre 2023 ci sono stati quattro episodi del genere nel giro di sette giorni e un altro si è verificato in gennaio. La stessa cosa è successa l’anno scorso in altri scali situati anch’essi in territorio francese.

