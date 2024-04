A causa del freddo vendemmia a rischio in Vallese

Altri sviluppi

Mai così poco vino negli ultimi 40 anni

Questo contenuto è stato pubblicato al La vendemmia 2017 non entrerà di certo negli annali: 79 milioni di litri di vino prodotti, ossia 28,5 milioni in meno rispetto all’anno precedente, rappresentano il livello più basso degli ultimi 40 anni. In un comunicatoCollegamento esterno diramato lunedì, l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufag) ricorda che i vigneti hanno subito danni ingenti in seguito alle gelate…

