È il persico reale il pesce dell'anno 2019

Il fatto che il persico reale sia presente sia in Europa che in Asia da oltre 23 milioni di anni è legato alla sua abbondante proliferazione. Durate la riproduzione le femmine distendono fino a due metri di nastri di muco sulle piante acquatiche: in questo modo si assicurano che le loro quasi 300'000 uova saranno sufficientemente rifornite di ossigeno. Una volta deposte, le uova vengono abbandonate a se stesse.

Il persico selvatico rimane però più gustoso. Vive in laghi, fiumi e ruscelli, "rendendolo un attraente ambasciatore per la rivendicazione di habitat naturali di qualità".

Il persico reale è stato designato pesce dell'anno per il 2019. La Federazione Svizzera di pesca (FSP) lo ha scelto per ricordare che questa specie, diffusa nelle acque svizzere, è una delle più apprezzate sulle tavole del nostro Paese.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

È il persico reale il pesce dell'anno 2019 02 gennaio 2019 - 18:15 Il persico reale è stato designato pesce dell'anno per il 2019. La Federazione Svizzera di pesca (FSP) lo ha scelto per ricordare che questa specie, diffusa nelle acque svizzere, è una delle più apprezzate sulle tavole del nostro Paese. Il "perca fluviatilis" è il pesce più catturato in Svizzera: i pescatori amatoriali ne pescano 100 tonnellate all'anno, i professionisti 250 tonnellate. Il consumo è tuttavia dieci volte superiore, con una domanda soddisfatta mediante l'importazione e l'acquacoltura. Il persico reale, con 9300 specie ripartite in 150 famiglie, è l'animale vertebrato più ricco di specie. Presente in tutta la Svizzera Il persico selvatico rimane però più gustoso. Vive in laghi, fiumi e ruscelli, "rendendolo un attraente ambasciatore per la rivendicazione di habitat naturali di qualità". Lo si trova sia nei laghi dell'Altopiano che delle Prealpi. Questo animale si nasconde tra le piante acquatiche, i canneti, gli alberi immersi, i ponti e le palafitte. Quando la temperatura scende, si ritira sui fondali dei laghi fino a oltre 100 metri di profondità. Qualità rilevanti Il persico reale adulto ha una lunghezza media di 25 centimetri e pesa circa 200 grammi. Può però raggiungere i 40 centimetri e i due chili. È coperto di strisce chiaro/scure "simili a quelle delle zebre" e le sue pinne sono di colore arancione brillante. Questo pesce è bravo a difendersi dai predatori: le sue due pinne dorsali e le branchie sono dotate di affilate spine. Il fatto che il persico reale sia presente sia in Europa che in Asia da oltre 23 milioni di anni è legato alla sua abbondante proliferazione. Durate la riproduzione le femmine distendono fino a due metri di nastri di muco sulle piante acquatiche: in questo modo si assicurano che le loro quasi 300'000 uova saranno sufficientemente rifornite di ossigeno. Una volta deposte, le uova vengono abbandonate a se stesse.