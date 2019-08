A preoccupare sono però anche le altre malattie. L'incidenza della dengue, ad esempio, "è stata moltiplicata per 30 in 30 anni e sempre più paesi segnalano i primi focolai di questa malattia", sottolinea ancora l'OMS. Questa malattia virale diffusa dalle zanzare del genere Aedes (responsabili anche della trasmissione di febbre gialla, del virus Zika, della Chikungunya e della febbre della Valle del Rift) minaccia ormai 2,5 miliardi di persone in oltre 100 paesi.

Proprio la malaria è la principale malattia trasmessa dall'insetto. Nel 2017, sono stati registrati 219 milioni di casi di paludismo e la malaria ha causato oltre 430'000 decessi nel mondo, principalmente di bambini al di sotto dei cinque anni. L'80% dei casi – scrive l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel suo rapporto 2018Link esterno – sono registrati in 15 paesi dell'Africa subsahariana e in India.

Per attirare l'attenzione sui rischi si celebra martedì il "World Mosquito Day". La data scelta per la ricorrenza commemora Sir Ronald Ross, che il 20 agosto del 1897 scoprì che a trasmettere la malaria è la zanzara. Fu poi un italiano, Giovanni Battista Grassi, a dimostrare che solo le zanzare anofele femmine sono responsabili della trasmissione.

Negli ultimi anni i casi di febbre dengue sono notevolmente aumentati nel mondo. Se negli anni Sessanta si registravano da 10'000 a 20'000 persone colpite all'anno, oggi si stima siano da 50 a 100 milioni. Nella foto dei malati di dengue ricoverati in un ospedale di Peshawar, in Pakistan.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Le zanzare, vettore di armi di distruzione di massa 20 agosto 2019 - 13:24 Ogni anno le malattie trasmesse dalle zanzare provocano la morte di 750'000 persone. Nel mondo ricorre oggi il "World Mosquito Day". Dalla dengue alla febbre gialla, passando per la chikungunya, la zika e la filariosi, fino alla malaria. La lista delle malattie trasmesse dalle zanzare è molto lunga. Per attirare l'attenzione sui rischi si celebra martedì il "World Mosquito Day". La data scelta per la ricorrenza commemora Sir Ronald Ross, che il 20 agosto del 1897 scoprì che a trasmettere la malaria è la zanzara. Fu poi un italiano, Giovanni Battista Grassi, a dimostrare che solo le zanzare anofele femmine sono responsabili della trasmissione. Proprio la malaria è la principale malattia trasmessa dall'insetto. Nel 2017, sono stati registrati 219 milioni di casi di paludismo e la malaria ha causato oltre 430'000 decessi nel mondo, principalmente di bambini al di sotto dei cinque anni. L'80% dei casi – scrive l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel suo rapporto 2018 – sono registrati in 15 paesi dell'Africa subsahariana e in India. A preoccupare sono però anche le altre malattie. L'incidenza della dengue, ad esempio, "è stata moltiplicata per 30 in 30 anni e sempre più paesi segnalano i primi focolai di questa malattia", sottolinea ancora l'OMS. Questa malattia virale diffusa dalle zanzare del genere Aedes (responsabili anche della trasmissione di febbre gialla, del virus Zika, della Chikungunya e della febbre della Valle del Rift) minaccia ormai 2,5 miliardi di persone in oltre 100 paesi. Queste cifre fanno della zanzara l'animale più letale per l'uomo, secondo le stime della Fondazione Bell e Melinda Gates. Ben più dei serpenti (50'000 morti), dei cani (25'000) o dello stesso uomo (475'000).