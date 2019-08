In quello che è il principale bacino elettorale, il candidato del 'Fronte di tutti' Axel Kicillof, ex ministro dell'economia e delle finanze, ha battuto ampiamente la governatrice uscente alleata di Macri, Maria Eugenia Vidal.

A superare lo sbarramento dell'1,5% dei voti alle primarie, e a potersi dunque presentare alle presidenziali, sono in tutto quattro 'ticket'. Oltre ai due più votati, correranno per la Casa Rosada 'Consenso federale' di Roberto Lavagna (8,61%) e il 'Fronte di sinistra e dei lavoratori' di Nicolas del Cano (2,98%).

"Riconosciamo di aver avuto una cattiva elezione", ha commentato Mauricio Macri, il primo ad affrontare i giornalisti. Il presidente uscente non ha celato la propria delusione e ha rivolto un appello alla sua coalizione a "raddoppiare gli sforzi" per vincere la sfida elettorale di ottobre.

In Argentina, il presidente Mauricio Macri ha subito una netta sconfitta alle primarie che si sono svolte domenica, in vista delle elezioni presidenziali del 27 ottobre. La coalizione 'Fronte di tutti' del candidato d'opposizione peronista Alberto Fernandez e dell'ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner ha raccolto 10,6 milioni di voti (il 48,86%) mentre la coppia Macri-Miguel Angel Pichetto ('Uniti per il cambiamento') ha ottenuto 7,2 milioni di voti (33,27%).

