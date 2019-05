Undici Paesi membri (Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay e Perù) hanno espresso "pieno appoggio" a quello che definiscono "processo costituzionale e popolare intrapreso dal popolo venezuelano" per "recuperare la democrazia in Venezuela".

Intanto il Gruppo di LimaLink esterno , riunitosi per via telematica, ha ingiunto a Maduro di mettere fine alla sua "usurpazione" del potere "affinché possa cominciare la transizione democratica", evocando la priorità della "ricostruzione economica e sociale" del Paese.

L'Ong venezuelana per i diritti umani Foro Penal ha intanto riferito che 119 persone, tra le quali 11 adolescenti, sono state arrestate martedì durante le manifestazioni di protesta che si sono tenute in differenti stati del Venezuela.

Dal canto suo, in un videoLink esterno su Twitter, Nicolás Maduro ha parlato di martedì come di un giorno intenso di eventi, emozioni, riflessioni e sguardi sul futuro del Paese nel quale "si sono contrapposte due Venezuela: una di pace e dialogo ed un'altra portatrice di violenza e venduta alle ambizioni straniere".

"Sapevamo che non sarebbe stato facile" entrare in azione, ma "abbiamo dimostrato che ci sono soldati disposti a difendere la Costituzione", dichiara GuaidóLink esterno , che dice di avere informazioni certe che Maduro avesse "tutto pronto per andarsene" ma che forze straniere lo hanno obbligato a restare [la Russia lo avrebbe convinto a non farlo, secondo quanto dichiarato dal segretario di Stato USA Mike Pompeo].

In Venezuela, Juan Guaidó ha invitato i suoi concittadini a scendere di nuovo in piazza mercoledì, per quella che ha chiamato "fase definitiva dell'Operazione libertà". L'autoproclamato presidente ad interim e leader dell'opposizione, in un video diffuso su Youtube, assicura che il presidente Nicolás Maduro "non gode del rispetto delle forze armate".

