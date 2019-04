reidratazione orale a 4’200 famiglie. Sono stati installati anche serbatoi d'acqua per garantire una fornitura sicura di acqua per i servizi pediatrici e materni in diversi ospedali.

bambini. I blackout stanno assottigliando la disponibilità di acqua potabile. Per aiutare la popolazione a sopperire alla mancanza di approvvigionamento idrico, l'Unicef, con altre organizzazioni tra cui Croce Rossa, Caritas, e Protezione Civile, ha già distribuito compresse per la depurazione dell'acqua a più di 12’000 famiglie e sali per la

I generatori - precisa una nota - sono stati distribuiti in coordinamento con il Ministero del Potere Popolare per la Salute e Corposalud Táchira e andranno a beneficio di più di 24’000

Decine di migliaia di famiglie con bambini e molti ospedali riceveranno infatti dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia generatori per far fronte al problema dei ripetuti blackout elettrici, compresse per la depurazione dell'acqua e sali di reidratazione orale.

Per sostenere la popolazione e le strutture sanitarie messe a dura prova dalla crisi politica ed economica in Venezuela è intervenuto anche l’Unicef.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L'Unicef fornisce generatori alle famiglie e agli ospedali 06 aprile 2019 - 21:33 Per sostenere la popolazione e le strutture sanitarie messe a dura prova dalla crisi politica ed economica in Venezuela è intervenuto anche l’Unicef. Decine di migliaia di famiglie con bambini e molti ospedali riceveranno infatti dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia generatori per far fronte al problema dei ripetuti blackout elettrici, compresse per la depurazione dell'acqua e sali di reidratazione orale. I generatori - precisa una nota - sono stati distribuiti in coordinamento con il Ministero del Potere Popolare per la Salute e Corposalud Táchira e andranno a beneficio di più di 24’000 bambini. I blackout stanno assottigliando la disponibilità di acqua potabile. Per aiutare la popolazione a sopperire alla mancanza di approvvigionamento idrico, l'Unicef, con altre organizzazioni tra cui Croce Rossa, Caritas, e Protezione Civile, ha già distribuito compresse per la depurazione dell'acqua a più di 12’000 famiglie e sali per la reidratazione orale a 4’200 famiglie. Sono stati installati anche serbatoi d'acqua per garantire una fornitura sicura di acqua per i servizi pediatrici e materni in diversi ospedali.