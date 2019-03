Situazione complicata per l'ordine pubblico a Parigi. Nella giornata di sabato, una Marcia per il clima raggiungerà place de la Republique e poi la Bastiglia, ma da Republique transiterà anche un corteo "contro le violenze della polizia".

Il celebre ristorante di lusso Fouquet's è stato preso d'assalto e completamente devastato all'interno, con un saccheggio diventato generale in pochi minuti. Altri negozi sono stati attaccati e le vetrine svuotate. La polizia ha tentato di respingere gruppi di giovani in abiti neri che hanno attaccato da diverse direzioni. Sono 44 i fermi per il momento.

Le forze dell’ordine hanno fatto ampio uso di gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere la folla, che ha tentato in più punti del centro parigino di erigere barricate, mentre individui incappucciati avrebbero provato ad attaccare un automezzo della Gendarmerie Nationale.

Già 44 dimostranti sono stati fermati dalla polizia. Ancora in queste ore centinaia di manifestanti sono in arrivo nella capitale francese per quello che è stato annunciato come un appuntamento decisivo e battezzato "ultimatum a Macron".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Gilet gialli, torna la violenza a Parigi 16 marzo 2019 - 13:29 È iniziato in modo infuocato il diciottesimo atto della protesta dei gilet gialli: sugli Champs-Elysées di Parigi sabato si sono susseguiti scontri fra "black bloc" e polizia già dalle 11.00 del mattino, il che rappresenta un'inversione di tendenza netta dopo settimane di calma e di manifestazioni con poche centinaia di persone. Già 44 dimostranti sono stati fermati dalla polizia. Ancora in queste ore centinaia di manifestanti sono in arrivo nella capitale francese per quello che è stato annunciato come un appuntamento decisivo e battezzato "ultimatum a Macron". Le forze dell’ordine hanno fatto ampio uso di gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere la folla, che ha tentato in più punti del centro parigino di erigere barricate, mentre individui incappucciati avrebbero provato ad attaccare un automezzo della Gendarmerie Nationale. Saccheggi Il celebre ristorante di lusso Fouquet's è stato preso d'assalto e completamente devastato all'interno, con un saccheggio diventato generale in pochi minuti. Altri negozi sono stati attaccati e le vetrine svuotate. La polizia ha tentato di respingere gruppi di giovani in abiti neri che hanno attaccato da diverse direzioni. Sono 44 i fermi per il momento. "Hanno risposto all'appello alla violenza di alcuni leader dei gilet gialli. Hanno deciso, come canto del cigno, di venire ad attaccare Parigi ma noi li abbiamo anticipati e rispondiamo colpo su colpo": così il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha commentato la guerriglia che da stamane ha investito il centro di Parigi. I manifestanti, ha annunciato Castaner, sono "fra i 7 e gli 8.000, fra cui 1.500 ultraviolenti". Manifestazioni che si sovrappongono Situazione complicata per l'ordine pubblico a Parigi. Nella giornata di sabato, una Marcia per il clima raggiungerà place de la Republique e poi la Bastiglia, ma da Republique transiterà anche un corteo "contro le violenze della polizia". Infine, blocchi previsti attorno al Peripherique, la tangenziale parigina, da parte degli ambulanti che hanno lanciato un appello ai gilet gialli ad unirsi alla loro protesta.