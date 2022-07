Turchia pronta a un'operazione militare in Siria

Contenuto esterno

Nei prossimi giorni o nelle prossime settimane la Turchia potrebbe lanciare una nuova operazione militare nel nord della Siria e sarebbe la quarta nel giro di pochi anni. E questo per allontare le milizie curdo siriane dal confine turco, ma anche per creare una zona nella quale trasferire una parte dei 4 milioni di rifugiati siriani da tempo in Turchia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 luglio 2022 - 23:15

I nostri collaboratori sono andati a Gaziantep, a poche decine di chilometri dalla frontiera con la siria, dove vivono molti rifugiati siriani.