Trump si candida e presenta il suo vice: J.D. Vance, senatore dell’Ohio

Donald Trump si è presentato alla convention dei repubblicani a Milwaukee accompagnato da J.D. Vance, senatore dell'Ohio che ha scelto come suo vice.

L’ex presidente statunitense e candidato alle prossime presidenziali Donald Trump si è presentato alla convention dei repubblicani con l’orecchio destro fasciato, dopo l’attacco a Butle in Pennsylvania. Alla vista di Trump la folla ha iniziato a urlare “lottiamo, lottiamo”, proprio come il tycoon dopo l’attacco.

Trump è apparso sul palco accanto al senatore dell’Ohio J.D. Vance per la prima volta da quando ha annunciato la sua nomina a vice presidente poche ore prima.

“I democratici vogliono imbrogliare alle elezioni e lo faranno”, aveva detto in precedenza Trump in un video messaggio trasmesso alla convention. Il tycoon ha incoraggiato i suoi sostenitori “a votare come vogliono, anche per posta”.