Le forze armate statunitensi sono impegnate in luoghi come questo da ormai 18 anni.

Si tratta della sua prima visita in Afghanistan, dove si trovano almeno 15'000 tra militari USA e della Nato. Cade in un momento di stallo nei negoziati di pace che coinvolgono anche il governo afghano, e di tensione nei rapporti della Casa bianca con i vertici del Pentagono e le forze armate.

Nel giorno della Festa del ringraziamento, dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, Trump è volato alla base di Bagram, dove si è trattenuto per poco più di tre ore.

Il presidente statunitense Donald Trump ha visitato a sorpresa giovedì le truppe in Afghanistan e ha annunciato la ripresa dei negoziati di pace con i talebani. "Vogliono un accordo e ci stiamo incontrando con loro", ha affermato al termine di un faccia a faccia col presidente afghano Ghani. Le trattative segrete di Camp David erano state annullate lo scorso settembre a causa di un attentato a Kabul, in cui erano rimasti uccisi un marine e altre 11 persone.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ripresi i negoziati di pace con i talebani 29 novembre 2019 - 13:15 Il presidente statunitense Donald Trump ha visitato a sorpresa giovedì le truppe in Afghanistan e ha annunciato la ripresa dei negoziati di pace con i talebani. "Vogliono un accordo e ci stiamo incontrando con loro", ha affermato al termine di un faccia a faccia col presidente afghano Ghani. Le trattative segrete di Camp David erano state annullate lo scorso settembre a causa di un attentato a Kabul, in cui erano rimasti uccisi un marine e altre 11 persone. Nel giorno della Festa del ringraziamento, dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, Trump è volato alla base di Bagram, dove si è trattenuto per poco più di tre ore. Si tratta della sua prima visita in Afghanistan, dove si trovano almeno 15'000 tra militari USA e della Nato. Cade in un momento di stallo nei negoziati di pace che coinvolgono anche il governo afghano, e di tensione nei rapporti della Casa bianca con i vertici del Pentagono e le forze armate. Dopo l'annuncio della ripresa dei colloqui, il presidente ha confermato la sua intenzione di ridurre la presenza delle truppe americane in Afghanistan da 14-12'000 a 8'600. Da parte loro, alcun leader talebani hanno confermato che dallo scorso fine settimana stanno incontrando a Doha, in Qatar, funzionari statunitensi di alto livello.