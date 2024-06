Trattato di assistenza reciproca tra Russia e Corea del Nord

Russia e Corea del Nord hanno firmato un trattato per la cooperazione strategica durante la visita a Pyongyang del presidente russo Vladimir Putin. Secondo il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, il nuovo documento rispetta tutti i principi fondamentali della legge internazionale, "non è diretto contro alcun Paese" e mira soltanto ad assicurare una maggiore stabilità nella regione del nord-est asiatico.

Il trattato prevede, tra l'altro, assistenza reciproca in caso di aggressione contro uno dei due Paesi.