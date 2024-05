Putin in Cina per consolidare i rapporti tra Mosca e Pechino

"Coltivare legami sempre più stretti nell'interesse dei due Paesi, della stabilità e della pace": così il presidente cinese Xi Jinping ha accolto giovedì l'omologo russo Vladimir Putin in visita a Pechino. La Cina, ha detto, è pronta a lavorare con la Russia per rimanere un buon vicino, un buon amico e un buon partner. I due leader hanno anche parlato del conflitto in Ucraina, concordando sul fatto che è necessario evitare un'ulteriore escalation.