Durante le celebrazioni di domenica in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha espresso il proprio dolore per gli attacchi che hanno preso di mira la comunità cristiana: "Ho appreso con tristezza e dolore la notizia dei gravi attentati che, proprio oggi, giorno di Pasqua, hanno portato lutto e dolore in alcune chiese e altri luoghi di ritrovo dello Sri Lanka – ha dichiarato il Papa. Desidero manifestare la mia affettuosa vicinanza alla comunità cristiana, colpita mentre era raccolta in preghiera, e a tutte le vittime di così crudele violenza".

Nella capitale Colombo, in mattinata sono stati presi di mira tre alberghi di lusso e la chiesa Sant'Antonio. Delle bombe sono poi esplose in due altre chiese a Negombo e a Batticaoloa, sulla costa orientale dello Sri Lanka.

Nello spazio di poche ore, delle bombe scoppiate in quattro alberghi e in tre chiese hanno causato la morte di oltre 200 persone (215 secondo l'ultimo bilancio), tra cui decine di stranieri. Circa 450 i feriti. Era dalla fine della guerra civile – dieci anni fa – che nell'isola non erano stati registrati episodi di così inaudita violenza.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Pasqua di sangue nello Sri Lanka 21 aprile 2019 - 18:33 Oltre 200 persone sono state uccise domenica in una serie di attacchi terroristici che hanno preso di mira chiese ed alberghi nello Sri Lanka. Nello spazio di poche ore, delle bombe scoppiate in quattro alberghi e in tre chiese hanno causato la morte di oltre 200 persone (215 secondo l'ultimo bilancio), tra cui decine di stranieri. Circa 450 i feriti. Era dalla fine della guerra civile – dieci anni fa – che nell'isola non erano stati registrati episodi di così inaudita violenza. Le ultime notizie del TG della RSI: Nella capitale Colombo, in mattinata sono stati presi di mira tre alberghi di lusso e la chiesa Sant'Antonio. Delle bombe sono poi esplose in due altre chiese a Negombo e a Batticaoloa, sulla costa orientale dello Sri Lanka. Qualche ora dopo, sono avvenute altre deflagrazioni in un albergo nella periferia sud di Colombo e a Orugodowatta, nel nord della città, dove un terrorista si è fatto esplodere durante un'operazione di polizia. Dieci giorni fa, il capo della polizia aveva lanciato l'allarme dichiarando che un movimento radicale islamico – il National Thowheeth Jama'ath – progettava di compiere "attentati suicidi contro delle chiese importanti" e l'ambasciata indiana. Nello Sri Lanka, paese di 21 milioni di abitanti a maggioranza buddista (70%), vivono circa 1,2 milioni di cattolici (7% della popolazione). I musulmani rappresentano circa il 10% della popolazione. Durante le celebrazioni di domenica in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha espresso il proprio dolore per gli attacchi che hanno preso di mira la comunità cristiana: "Ho appreso con tristezza e dolore la notizia dei gravi attentati che, proprio oggi, giorno di Pasqua, hanno portato lutto e dolore in alcune chiese e altri luoghi di ritrovo dello Sri Lanka – ha dichiarato il Papa. Desidero manifestare la mia affettuosa vicinanza alla comunità cristiana, colpita mentre era raccolta in preghiera, e a tutte le vittime di così crudele violenza".