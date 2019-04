Diritto d'autore

Attentati nello Sri Lanka, ancora nessuna rivendicazione 22 aprile 2019 - 13:32 La polizia dello Sri Lanka ha arrestato finora 24 persone in relazione agli attentati di Pasqua. Dietro agli attacchi potrebbe esserci un gruppo radicale islamico locale, che ha forse potuto contare su appoggi internazionali. Il presidente srilankese Maithripala Sirisena ha dichiarato lunedì lo stato di emergenza nazionale e nello stesso tempo ha chiesto l'aiuto della comunità internazionale per dare la caccia a chi dall'estero ha aiutato il gruppo locale National Thowheeth Jamath. Finora non è giunta nessuna rivendicazione, ma si sospetta che dietro agli attacchi di domenica, durante i quali sono stati presi di mira tre chiese cristiane e quattro alberghi, vi sia appunto questo gruppo radicale islamico. La polizia ha proceduto all'arresto di 24 persone. Inoltre, le forze dell'ordine hanno rinvenuto 87 detonatori in una stazione di autobus nella capitale Colombo. Il bilancio delle vittime si è intanto aggravato. I morti sono ormai 290 e i feriti circa 500. Tra le persone decedute vi sono almeno 32 cittadini stranieri. Stando al giornale gratuito 20 Minuten, tra le vittime vi potrebbe essere anche una coppia di svizzeri. Finora non vi è però nessuna conferma ufficiale. La corrispondenza da Colombo di Chiara Reid: