"L'Unione europea non riconoscerà nessuna modifica non accettata da tutte le parti delle frontiere pre-1967 , comprese quelle che interessano Gerusalemme", ha ricordato il portavoce, riaffermando quanto sostenuto a più riprese dal Consiglio dei ministri degli esteri dell'Ue.

"È una violazione flagrante del diritto internazionale, è della pulizia etnica. Distruggerebbe non solo la soluzione dei due Stati ma anche ogni possibilità di pace", ha dichiarato all'agenzia afp Hanane Achraoui, dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp).

La Valle del Giordano rappresenta circa il 30% della Cisgiordania, territorio palestinese occupato da Israele dal 1967. Il premier israeliano ha precisato di voler annettere le colonie ebraiche, che rappresentano il 90% del territorio della valle, "ma non i villaggi e le città arabe, come Gerico". Sarebbe una misura che, a dire del leader israeliano, non ha nessuna influenza sui palestinesi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Netanyahu promette l'annessione della Valle del Giordano 11 settembre 2019 - 13:18 Benjamin Netanyahu ha promesso l'annessione a Israele della Valle del Giordano e della sponda nord del Mar Morto. A questo scopo il premier dello Stato ebraico ha chiesto un "mandato" agli elettori che si recheranno alle urne per le legislative tra una settimana. L'estensione della sovranità di Israele sarà applicata "immediatamente" subito dopo un'eventuale vittoria alle elezioni del 17 settembre, ha dichiarato Netanyahu. La Valle del Giordano rappresenta circa il 30% della Cisgiordania, territorio palestinese occupato da Israele dal 1967. Il premier israeliano ha precisato di voler annettere le colonie ebraiche, che rappresentano il 90% del territorio della valle, "ma non i villaggi e le città arabe, come Gerico". Sarebbe una misura che, a dire del leader israeliano, non ha nessuna influenza sui palestinesi. "Illegale" "È una violazione flagrante del diritto internazionale, è della pulizia etnica. Distruggerebbe non solo la soluzione dei due Stati ma anche ogni possibilità di pace", ha dichiarato all'agenzia afp Hanane Achraoui, dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). La Giordania teme che una tale misura possa trascinare tutta la regione nella violenza, la Turchia l'ha definita "razzista" e l'Arabia saudita "pericolosa". Un portavoce dell'Unione europea ha sottolineato come l'attuazione di questa promessa "comprometterebbe le prospettive di una pace duratura". "L'Unione europea non riconoscerà nessuna modifica non accettata da tutte le parti delle frontiere pre-1967 , comprese quelle che interessano Gerusalemme", ha ricordato il portavoce, riaffermando quanto sostenuto a più riprese dal Consiglio dei ministri degli esteri dell'Ue.