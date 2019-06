Pubblicata in aprile, raffigurava il premier israeliano Benjamin Netanyahu come un cane guida con la stella di David appesa al collo, al guinzaglio di un presidente statunitense Donald Trump cieco e con la kippah. È stata accusata di antisemitismo.

Il NYT rinuncia alle vignette di satira politica 12 giugno 2019 - 22:25 Il quotidiano statunitense New York Times ha deciso di non pubblicare più, sulla sua edizione internazionale, vignette a sfondo politico. La decisione, resa nota lunedì, ha suscitato polemiche che non si sono ancora spente. La RSI ha chiesto un commento a un vignettista svizzero, che è tra i collaboratori del Nyt, e all'autore del saggio 'La caricatura in Svizzera'. Dal 1° luglio, l'International New Work Times rinuncerà dunque ai disegni satirici, dopo l'ondata di critiche ricevute per una vignetta del portoghese Antonio Moreira Antunes. Pubblicata in aprile, raffigurava il premier israeliano Benjamin Netanyahu come un cane guida con la stella di David appesa al collo, al guinzaglio di un presidente statunitense Donald Trump cieco e con la kippah. È stata accusata di antisemitismo. Colpita la libertà di stampa? Secondo il vignettista svizzero-francese Chappatte -che aveva anticipato la notizia sul suo blog- la rinuncia è grave, anche perché "non è tanto il disegno che si attacca, è lo stesso giornale che è nel mirino". Quel che è certo è che una caricatura -benché ne esistano dai tempi della riforma e della controriforma, come ci ricorda Philippe Kaenel dell'Università di Losanna- può ancora costare cara. Il posto di lavoro, e persino la vita.