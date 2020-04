Un risultato reso notoLink esterno nel giorno in cui gli USA contano un numero di morti da Covid-19 mai visto in 24 ore nel mondo.

I dati aggiornati in tempo reale dalla John Hopkins University (clicca su World o Map per i dati di dettaglio)

Gli Stati Uniti sono il Paese che versa il maggiore contributo all'Organizzazione. Il presidente americano non ha dato dettagli su quante risorse potrebbero esserle sottratte, in un momento in cui affronta un'emergenza sanitaria senza precedenti. Trump ha ripetuto come a suo avviso l'esplosione della pandemia sia stata favorita dal fatto che l'OMS è troppo vicina a Pechino e ne subisce le pressioni.

All'inizio dell' incontroLink esterno quotidiano con la stampa della 'task force' anti-coronavirus, Trump aveva annunciato la sospensione dei fondi destinati all' OMSLink esterno . Incalzato dai giornalisti, ha poi in parte corretto quanto affermato: "No, non ho detto questo, ho detto che potrei sospendere i fondi. Hanno lavorato male".

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Donald Trump ha dichiarato martedì che gli Stati Uniti potrebbero sospendere i propri fondi per l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il presidente americano aveva definito l'agenzia dell'Onu troppo filo-cinese, accusandola per questo di aver tardato a dare l'allarme sulla pandemia di coronavirus.

