A causa della decisione di posporre le nomine, anche la riunione del Collegio dei commissari chiamato a pronunciarsi martedì a Strasburgo sulla procedura nei confronti dell'Italia per il debito elevato sarebbe stata per ora cancellata. Secondo quanto si apprende da fonti UE, la discussione sull'Italia potrebbe essere posticipata a mercoledì.

"Non siamo andati al voto perché nessun candidato avrebbe avuto la maggioranza", ha detto Angela Merkel. Anche una maggioranza con un margine troppo esiguo, ha poi aggiunto la cancelliera tedesca, "non sarebbe stato abbastanza, anche se sufficiente in base alle regole, al fine di evitare tensioni" che avrebbero potuto condizionare il futuro dell'UE.

Dopo una notte in bianco dalla quale non è emerso nessun risultato concreto, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha annunciato lunedì che il summit dei leader dell'Unione a Bruxelles per decidere chi occuperà i posti chiave ai vertici dell'UE è sospeso. Le discussioni riprenderanno martedì alle 11:00.

