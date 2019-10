Il presidente ha assicurato che le sue richieste non avevano finalità elettorali, ma miravano unicamente a combattere la corruzione in quel Paese. Gli SMS scambiati dai diplomatici americani emersi durante l’inchiesta sembrerebbero dimostrare il contrario.

Hunter Biden è stato membro del comitato di sorveglianza di un gruppo industriale ucraino e ha fatto degli investimenti in Cina quando il padre era il braccio destro di Barack Obama e, secondo le accuse avanzate dall'attuale inquilino della Casa Bianca, avrebbe approfittato della situazione per guadagnare somme notevoli.

Donald Trump, come noto, è sotto la minaccia di incriminazione per aver chiesto al suo omologo Volodymyr Zelensky - durante una telefonata il 25 luglio - di aiutarlo a raccogliere informazioni compromettenti sul figlio di Joe Biden, che è l’avversario più accreditato per sfidarlo alle elezioni che si terranno nel 2020.

Alla fine il presidente statunitense Donald Trump ha ottenuto da Kiev ciò che voleva: il nuovo procuratore generale ucraino Ruslan Riaboshapka ha annunciato che riesaminerà l'indagine su Burisma, la società del gas nel cui cda sedeva il figlio di Joe Biden, Hunter. Una doccia fredda per l'ex numero due di Obama, la cui corsa per la Casa Bianca rischia ora di finire nel tritacarne delle inchieste politiche.

