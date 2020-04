Il primo ministro britannico Boris Johnson è stato ricoverato domenica in ospedale "per esami", dieci giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus. Lo ha riferito la BBC la sera stessa, poco dopo aver trasmesso un discorso di Elisabetta II, il quarto in 68 anni di regno.





La struttura londinese nella quale è verosimilmente ricoverato il premier. (Keystone / Andy Rain)

A quanto si apprende, Johnson non aveva superato in questi giorni i sintomi, continuando a manifestare febbre e tosse persistenti. "Su consiglio del suo medico" è quindi entrato in ospedale, ha annunciato una portavoce di Downing Street, come "misura precauzionale". Il primo ministro ringrazia il personale del servizio sanitario nazionale britannico e "sollecitaLink esterno la popolazione a continuare a seguire la raccomandazione del governo di stare in casa".

Johnson avrebbe ricevuto ossigeno, dopo il ricovero. Lo scrive lunedì il Times, che non conferma per contro che il premier sia stato indirizzato in un reparto di terapia intensiva, come indicato da vari media russi.

Downing Streetaveva indirettamente smentito la circostanza, riportando che il ricovero non è avvenuto in regime d'emergenza e non è neppure stata chiamata un'ambulanza.



Il discorso della regina

Dagli schermi della tv, Elisabetta II ha incoraggiato domenica i suoi sudditi di fronte alla più grave avversità che incombe sul Regno Unito e sul mondo dalla Seconda guerra mondiale, e rivolto un appello "all'autodisciplina" e alla determinazione di fronte alla "crescente difficoltà", "un tempo di sconvolgimento nella vita del nostro Paese", "che portato dolore ad alcuni, problemi finanziari a molti ed enormi cambiamenti alla vita quotidiana di tutti".

Un'epidemia che porterà altri lutti: mentre pronunciava queste parole, il numero di persone morte dopo aver contratto il Covid-19 nel Regno Unito sfiorava ormai 5'000.



Dal Castello di Windsor -dove si trova per precauzione con il quasi 99enne consorte Filippo, dopo il contagio dell'erede al trono Carlo e di un discreto numero di consiglieri e ministri- Elisabetta ha invitato il suo popolo a mostrare le qualità migliori, con "orgoglio". "Spero che chi verrà dopo di noi possa dire dei britannici di questa generazione che sono stati forti" come le altre, ha detto la sovrana, che compirà 94 anni tra due settimane.







(1) Servizio del TG sul discorso di Elisabetta II sull'emergenza coronavirus

Al di fuori dei tradizionali messaggi di Natale, questo è il quarto discorso della Regina dopo la prima guerra del Golfo, i funerali di Lady Diana e la scomparsa di sua madre nel 2002. Fine della finestrella

