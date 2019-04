È la prima volta in Malaysia che un ex primo ministro finisce a processo per crimini penali. Il primo procedimento sarà incentrato sull'abuso di potere, di fiducia e riciclaggio.

Si apre mercoledì a Kuala Lumpur il primo processo all'ex premier della Malaysia, Najib Razak, per lo scandalo finanziario legato al fondo sovrano 1MDB, nel quale erano rimaste coinvolte anche alcune banche svizzere. Razak e il suo entourage sono accusati di aver rubato oltre 4 miliardi di dollari da 1MDB -da lui stesso fondato per lo sviluppo del Paese- e di aver acquistato yacht, immobili di lusso e opera d'arte.

L'imputato [qui in un'immagine d'archivio] accusa il suo ex braccio destro,

Scandalo finanziario Malaysia, ex premier a processo per 1MDB

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Malaysia, ex premier a processo per 1MDB 02 aprile 2019 - 22:15 Si apre mercoledì a Kuala Lumpur il primo processo all'ex premier della Malaysia, Najib Razak, per lo scandalo finanziario legato al fondo sovrano 1MDB, nel quale erano rimaste coinvolte anche alcune banche svizzere. Razak e il suo entourage sono accusati di aver rubato oltre 4 miliardi di dollari da 1MDB -da lui stesso fondato per lo sviluppo del Paese- e di aver acquistato yacht, immobili di lusso e opera d'arte. I soldi delle casse pubbliche sono transitati da fiduciarie e istituti bancari di tutto il mondo prima di finire in parte sui conti personali di Razak, che dovrà ora rispondere di 42 capi d'accusa. È la prima volta in Malaysia che un ex primo ministro finisce a processo per crimini penali. Il primo procedimento sarà incentrato sull'abuso di potere, di fiducia e riciclaggio. L'imputato accusa il suo ex braccio destro, il latitante Jho Low, di essere la mente delle attività illecite ed avergli mentito. Intanto Mohamad Mahatir, 93 anni e una volta mentore di Najib, è tornato al potere con la missione di ripulire il paese. Il premier aveva già guidato la Malaysia per 22 anni fino al 2003.