L'ospedale Charité di Berlino lunedì mattina. Keystone / Clemens Bilan

I medici dell'ospedale Charité di Berlino hanno scoperto "tracce di avvelenamento" nei test clinici cui è stato sottoposto Alexei Navalny. I loro colleghi russi di Omsk, dove era stato ricoverato il leader d'opposizione russo in seguito a un malore mentre erano in volo verso Mosca, avevano escluso questa possibilità. I medici tedeschi riferiscono che il paziente non è in pericolo di vita ma non escludono "effetti a lungo termine" dovuti al veleno.

Navalny -che è in coma farmacologico e viene curato con l'atropina, un farmaco usato contro gli agenti nervini- è stato avvelenato con una sostanza tossica della famiglia degli inibitori della colinesterasi che agiscono sul sistema nervoso, rende noto l'ospedale la Charité, dove l'oppositore russo è ricoverato da sabato dopo essere stato trasferito n Germania.

Alla categoria degli anticolinesterasici appartiene il noto 'Novichok', prodotto in Unione Sovietica e poi in Russia dal 1971 al 1993, usato a quanto pare per avvelenare l'ex agente del KGB riparato nel Regno Unito, Serghei Skripal. Fine della finestrella

Si tratta in pratica di una potente neurotossina. I dottori precisano tuttavia che la sostanza specifica deve ancora essere identificata e hanno iniziato "un nuovo set di analisi".

I medici che hanno in cura Navalny non fanno previsioni sulle conseguenze dell'avvelenamento. Non escludono però danni a lungo termine, in particolare sul sistema nervoso.





Nel servizio del TG, la reazione del governo tedesco e le manifestazioni in Russia.

Sono anticolinesterasici alcuni farmaci anestetici o per il trattamento dell'Alzheimer. Si possono trovare nei disinfestanti e sono anche prodotti da alcuni serpenti velenosi. Data la loro efficacia, sono alla base –in campo bellico- di diversi gas nervini come il Sarin.

L'analisi

È un periodo di particolare visibilità per l'opposizione russa. Perché Putin ha permesso il trasferimento di Navalny a Berlino, non è un rischio per la sua posizione? L'analisi della giornalista del quotidiano La Stampa ed esperta di Russia Anna Zafesova.

