Persone seguono l'evoluzione dello spoglio su maxi schermi in Times Square a New York. Keystone / Justin Lane

Ci vorranno ore, forse anche giorni per conoscere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Al termine della nottata elettorale -la serata negli USA- non si osserva la cosiddetta onda blu a favore del candidato democratico Joe Biden prevista dai sondaggi. Il presidente uscente Donald Trump parre anzi il favorito e vince, secondo quanto riportano le principali catene televisive, in due swing states.

Tali stati sono la Florida e l'Ohio, quest'ultimo considerato un barometro poiché fin dagli anni Sessanta ha sempre votato per colui che è infine diventato presidente.

Secondo le proiezioni di Fox News delle 8 ora svizzera, Trump ha ottenuto finora 213 grandi elettori, Biden 238. Ad andare alla Casa Bianca sarà il candidato che raggiungerà per primo 270. Fine della finestrella

Biden, secondo Fox News, riporterebbe per contro l'Arizona, che sarebbe così al momento l'unico Stato a cambiare colore rispetto a quattro anni fa.

Quattro stati cruciali

Cruciale per il candidato democratico è ciò che accadrà in Michigan e Wisconsin, tradizionalmente "blu", ma che diedero la vittoria a Trump quattro anni fa.

Resta inoltre da vedere cosa accadrà in Pennsylvania, dove il vantaggio di Trump pare al momento consistente ma oltre due milioni di voti sono stati espressi per posta e saranno contati anche quelli che giungeranno a destinazione nei prossimi tre giorni, purché portino un timbro antecedente il 3 novembre. In bilico, invece, il North Carolina, dove i voti espressi in anticipo continueranno ad essere conteggiati fino al 12.

La battaglia che si profila potrebbe anche essere legale.

La grafica elaborata da RSI News

"Siamo avanti ma stanno cercando di rubarci le elezioni. Non lo consentiremo", aveva twittato poco prima delle 7 ora svizzera Donald Trump, in un messaggio contrassegnato come fuorviante da Twitter e per questo parzialmente oscurato.

Un concetto che il presidente uscente avrebbe poi ripetuto in conferenza stampa poco più di un'ora dopo, parlando di vittoria prima ancora che lo spoglio delle schede -anche quelle espresse nel solo giorno delle elezioni- sia concluso e preannunciando un ricorso alla corte suprema.

"Siamo sulla buona strada per vincere queste elezioni", ha dichiarato intanto lo sfidante democratico Biden, dicendosi "ottimista sul risultato". "Dobbiamo essere pazienti e aspettare che tutti i voti vengano contati", ha aggiunto.

"Ci vorrà tempo per contare i voti ma vinceremo in Pennsylvania", ha poi affermato il 77enne. "Non spetta a me o a Trump decidere chi ha vinto queste elezioni. Spetta a voi, spetta al popolo".

tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (News)