Presidenziali in Russia, alta la partecipazione

Secondo giorno di voto in Russia. Mosca accusa i Paesi occidentali di incitare i cittadini russi a compiere "atti di vandalismo" ai seggi e i diplomatici di questi Paesi a Mosca di fare "di tutto per interferire nel voto". Intanto, i dati ufficiali per le presidenziali in Russia riferiscono di percentuali altissime di votanti soprattutto nelle parti delle quattro regioni ucraine occupate dai russi al termine della prime delle tre giornate di voto.