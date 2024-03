“La Russia non deve vincere la guerra”

Il triangolo di Weimar, composto da Francia, Germania e Polonia, si ritrova unito sulla necessità che Putin non debba vincere. E mobilita l'Europa per offrire il maggior sostegno possibile all'Ucraina. L'incontro a Berlino tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier polacco Donald Tusk, arriva all'indomani delle parole del capo dell'Eliseo, che ha ribadito di non escludere in futuro l'invio di truppe occidentali al fianco di Kiev.