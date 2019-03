Diritto d'autore

Bouteflika scaricato dal capo dell'esercito 27 marzo 2019 - 13:10 In Algeria, il capo dell'esercito ha chiesto di dichiarare inadatto alla carica il presidente anziano e malato Abdelaziz Bouteflika. Quest'ultimo, su pressione delle manifestazioni di piazza, ha rinunciato a candidarsi a un quinto mandato ma ha di fatto prolungato il quarto, rinviando sine die le elezioni presidenziali di aprile. "Bisogna adottare una soluzione", ha dichiarato il viceministro della Difesa e capo di Stato maggiore Ahmed Gaid Salah, citato dal sito Tsa, "che garantisca l'accoglimento di tutte le rivendicazioni legittime del popolo algerino", "il rispetto delle disposizioni della Costituzione e la continuità della sovranità dello Stato. La soluzione "di una natura tale da essere accettata da tutti" è quella prevista dall'articolo 102 della Costituzione, ha aggiunto il militare in un discorso pronunciato durante una visita a un reparto. Si tratta dell'articolo riguardante la destituzione del presidente, procedura che può essere avviata dal Consiglio costituzionale, il quale può determinare che il capo dello Stato è troppo malato per esercitare appieno le sue funzioni e può chiedere al Parlamento di dichiararlo inadeguato a svolgerle. Abdelaziz Bouteflika, alla guida ininterrotta del Paese dal 1999, è infermo dal 2013, quando fu colpito da un ictus. Da allora, si vede in pubblico raramente ed è costretto su una sedia a rotelle. Ha spesso difficoltà di parola.