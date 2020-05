Sale il numero dei morti a causa del coronavirus negli Stati Uniti. Il bilancio complessivo ha superato le 75'500 vittime, con oltre 1,2 milioni di contagi in tutto il Paese. Secondo Alessandro Vespignani della Northeastern University di Boston, per giugno le vittime saranno oltre 100'000.

Anche gli Stati uniti pensano alla seconda fase. Ma nel paese il numero di vittime continua a crescere. (Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved)

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti in aprile è volato al 14,7%, il più elevato dagli anni 30. Sulla scia del coronavirus l'economia americana ha perso 20,5 milioni di impieghi nel mese di aprile, stando ai dati diffusi venerdì dal Dipartimento del lavoro. Si tratta di un crollo mai visto in un lasso di tempo così corto. In maggio - secondo Kevin Hassett, consigliere economico della Casa Bianca - il tasso potrebbe superare il 20% spingendosi fino al 25%.



Si capisce dunque che gli Stati Uniti oscillano tra l'apertura totale e la chiusura precauzionale. L'amministrazione Trump nel frattempo ha accantonato un documento elaborato dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia sanitaria americana per la tutela della salute, con i suggerimenti degli esperti alle autorità locali su come e quando riaprire ristoranti ed altri luoghi pubblici durante la pandemia di coronavirus negli Usa.

Tradizionalmente il Cdc ha un ruolo guida nel fornire informazioni scientifiche e indicazioni durante una crisi sanitaria pubblica ma nella pandemia di coronavirus non ha avuto un briefing regolare per circa due mesi.



Deciso a riaprire il paese ad ogni costo, il presidente Donald Trump preferisce lasciare ai governatori e alle autorità locali la decisione su quando e come riavviare le attività. Alcuni giorni fa, dall'Arizona, Trump aveva sollecitato la riapertura: "Non possiamo tener chiuso il nostro Paese per i prossimi cinque anni", ha detto mentre visitava un'azienda che produce mascherine. "Alcuni saranno colpiti duramente? Sì. Ma dobbiamo aprire il nostro Paese e dobbiamo aprirlo presto".

Intanto Donald Trump ha affermato che il virus "se ne andrà via senza un vaccino": lo ha detto in un evento con i parlamentati repubblicani, durante il quale ha rivisto al rialzo le previsioni sui decessi negli Usa, aumentando ad almeno 95'000 la stima sul numero dei morti.



Tra ottimismo e pessimismo

Secondo Alessandro Vespignani, epidemiologico computazionale alla Northeastern University di Boston, "in realtà 100'000 vittime era una stima molto molto ottimista fatta immaginando un paese che si chiudeva fondamentalmente completamente per un periodo piuttosto indefinito. Ora saremo bravi a restare sotto le 250'000 vittime".



Secondo lo scienziato, "molto probabilmente la fase 2 durerà a lungo. È un processo che vedo per i prossimi 6-8 mesi. La seconda fase continuerà a lungo, non possiamo immaginare una guerra vinta perché avremo altre battaglie e non dobbiamo pensare di poter tornare alla normalità piena in luglio o agosto".



Ecco l'intervista a Alessandro Vespignani del nostro corrispondente negli Stati Uniti.









tvsvizzera.it/fra con RSI

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.