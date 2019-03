Il Senato statunitense, per 59 favorevoli e 41 contrari, ha approvato una risoluzione che blocca la dichiarazione di emergenza di Trump, grazie alla quale il presidente voleva ottenere i fondi per costruire il muro al confine con il Messico, la più emblematica delle sue promesse elettorali.

Muro con il Messico, "schiaffo" del Senato a Trump 15 marzo 2019 - 13:42 Il Senato statunitense, a maggioranza repubblicana, ha bocciato la dichiarazione di emergenza nazionale del presidente Donald Trump per il muro al confine con il Messico. Il Senato statunitense, per 59 favorevoli e 41 contrari, ha approvato una risoluzione che blocca la dichiarazione di emergenza di Trump, grazie alla quale il presidente voleva ottenere i fondi per costruire il muro al confine con il Messico, la più emblematica delle sue promesse elettorali. La bocciatura apre la strada al veto di Donald Trump, annunciato tanto esplicitamente quanto succintamente dallo stesso presidente su Twitter. La misura è già stata approvata dalla Camera e quindi ora si appresta ad approdare sul tavolo dell'inquilino della Casa Bianca. Poco prima del voto, Trump aveva difeso la sua dichiarazione di emergenza: "Un voto dei senatori repubblicani a favore della risoluzione è un voto a favore di Nancy Pelosi, del crimine e dei confini aperti", aveva twittato. Ma molti fra le file repubblicane non hanno ceduto alle pressioni e hanno votato contro la dichiarazione, con la quale - è la loro tesi - Trump ha superato l'autorità che gli è concessa dalla Costituzione.