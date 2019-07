Monsanto è stata condannata due volte negli Stati Uniti nell'agosto del 2018 e nel marzo del 2019 che hanno ritenuto che il Roundup avesse provocato tumori ad alcune persone e la ditta non avrebbe dato i necessari avvertimenti. In diversi paesi europei, l'utilizzo del glifosato è oggetto di restrizioni locali o parziali.

Le discussioni attorno a questo divieto si erano fatte accese in Austria nelle ultime settimane. I suoi oppositori sottolineavano come non fosse conforme alla legislazione europea poiché nel 2017 l'esecutivo europeo ne aveva autorizzato l'uso nell'Unione per altri 5 anni, ovvero fino al 15 dicembre 2022.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L'Austria vieta il glifosato 04 luglio 2019 - 20:51 Il Parlamento austriaco ha approvato martedì un divieto totale dell'utilizzo di glifosato sul territorio nazionale. È il primo paese dell'UE a vietare completamente il controverso erbicida seguendo "un principio di precauzione". Le discussioni attorno a questo divieto si erano fatte accese in Austria nelle ultime settimane. I suoi oppositori sottolineavano come non fosse conforme alla legislazione europea poiché nel 2017 l'esecutivo europeo ne aveva autorizzato l'uso nell'Unione per altri 5 anni, ovvero fino al 15 dicembre 2022. A creare le condizioni ideali affinché il divieto potesse diventare realtà è stata anche la crisi politica che ha investito recentemente il paese e che ha portato alla fine della coalizione tra i popolari e l'estrema destra della Fpö. I sostenitori dello stop al glifosato (la stessa Fpö, i social-democratici, gli ecologisti di Jetzt e i liberali Neos) sono quindi riusciti a spuntarla. Classificato come "probabilmente cancerogeno" dal 2015 dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il glifosato è utilizzato nei prodotti di diverse marche dopo che il brevetto detenuto dalla Monsanto è scaduto nel 2000. Il più celebre resta il Roundup, fabbricato da Monsanto, che attualmente appartiene al gigante della chimica tedesco Bayer. Monsanto è stata condannata due volte negli Stati Uniti nell'agosto del 2018 e nel marzo del 2019 che hanno ritenuto che il Roundup avesse provocato tumori ad alcune persone e la ditta non avrebbe dato i necessari avvertimenti. In diversi paesi europei, l'utilizzo del glifosato è oggetto di restrizioni locali o parziali.