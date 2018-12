In Illinois, le indagini erano partite lo scorso agosto, dopo la diffusione di un rapporto in Pennsylvania, nel quale si parla di almeno 300 membri del clero che hanno abusato di oltre 1'000 minorenni sull'arco di 70 anni.

Nuove accuse contro la Chiesa cattolica USA 20 dicembre 2018 - 13:30 Un nuovo scandalo di pedofilia scuote la Chiesa cattolica negli Stati Uniti. Secondo la procuratrice generale dell'Illinois, altri 500 membri del clero hanno abusato sessualmente di minori nelle sei diocesi dello Stato. Il numero di casi già noti era 185. L'accusa mossa alla Chiesa è di aver coperto gli abusi con indagini inadeguate, o rinunciando a indagare e segnalare i casi sospetti alle autorità. La Chiesa ha fallito nei suoi obblighi morali, scrive la procuratrice Lisa Madigan. In Illinois, le indagini erano partite lo scorso agosto, dopo la diffusione di un rapporto in Pennsylvania, nel quale si parla di almeno 300 membri del clero che hanno abusato di oltre 1'000 minorenni sull'arco di 70 anni. L'arcivescovo di Chicago, Blase Joseph Cupich, si è detto rammaricato e sottolinea che dal 2002 tutte le accuse di abusi sessuali vengono sistematicamente trasmesse alle autorità.