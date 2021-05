Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Degli attivisti di Amnesty in Thailandia in un'immagine d'archivio. Keystone / Diego Azubel

Il 28 maggio 1961, l'avvocato inglese Peter Benenson dava avvio alla prima campagna di Amnesty International. Intitolata 'Appello per l'amnistia', mirava a far liberare i cosiddetti "prigionieri di coscienza" -in particolare un gruppo di studenti arrestati in Portogallo, sotto la dittatura di Salazar- ovvero persone incarcerate per aver espresso la propria opinione, esercitato un credo religioso o aver promosso i propri diritti.

In 60 anni di difesa e promozione dei diritti umani, Amnesty ha raggiunto o contribuito a raggiungere importanti traguardi, quali le Convenzioni delle Nazioni Unite contro la tortura e sul commercio delle armi, l'abolizione della pena di morte in tre quarti del pianeta e la fine di tre scarcerazioni ingiuste al giorno.

Sono oltre 50'000 i prigionieri di coscienza che Amnesty International ha contribuito a liberare. L'organizzazione vanta un Premio Nobel per la pace e conta 12 milioni tra sostenitori, soci e attivisti in buona parte dei Paesi del mondo. Fine della finestrella

Oltre a rilanciare la campagna per introdurre sistemi di identificazione per gli agenti di polizia, le celebrazioni del sessantesimo prevedono alcune pubblicazioni in italiano.

Su tutte, l'antologia 'Sessant'anni dalla parte dei diritti umani' (Infinito Edizioni) e il volume 'Finestre sull'Altrove' (Il Saggiatore), che include 60 tavole realizzate dall'artista Matteo Pericoli, ognuna accompagnata dal racconto di una persona rifugiata.

Mentre in Italia è prevista anche la piantumazione di alberi nei giardini e in altri luoghi simbolici di decine di città, sulla piattaforma globale di apprendimento sui diritti umani Amnesty Academy sarà disponibile un nuovo corso educativo inerente 'Il diritto di protesta', una serie di lezioni online pensate per ragazze e ragazzi dai 16 anni in su, incluse/i universitarie/i e attiviste/i che vogliano approfondire il tema.

Desiderate ricevere ogni settimana una selezione di nostri articoli? Abbonatevi alla newsletter gratuita.

tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (TG del 28.05.2021)