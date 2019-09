Secondo lo sceriffo della zona le feste organizzate in due località vicine a margine dell'appuntamento hanno attirato non più di 1'500 persone, ben al di sotto delle attese degli organizzatori.

Secondo i media locali solo un centinaio di burloni, spesso mascherati e con un copricapo di carta d'alluminio per proteggersi dalle onde, ha risposto all'appello nella notte su venerdì per partecipare all'evento, che si è concluso con un solo arresto (un contestatore aveva orinato all'entrata del sito la cui strada d'accesso era stata sbarrata a circa 1,5 km prima).

All'evento si erano iscritti due milioni di persone prima che Facebook lo sopprimesse a inizio agosto, poiché non rispettava i suoi criteri di pubblicazione. Il promotore ha successivamente ammesso che si trattava di uno scherzo che gli era passato per la testa "mentre si stava annoiando alle 2 di notte".

L'appuntamento nella base segreta dell'US Air Force – la Cia ne ha riconosciuto l'esistenza solo nel 2013 – previsto per le ore 3 è stato rilanciato dai media e aveva avuto grande risonanza, tanto che l'esercito aveva messo in guardia i potenziali invasori.

Invece dei due milioni chiamati a raccolta dai social media si è visto un centinaio scarso di persone ai margini del perimetro militare. Tutto era iniziato con un post scherzoso di uno studente, Matthew Roberts, che su Facebook ha creato un evento per il 20 settembre denominato "Storm Area 51. They can't stop all of us" (Invadere Area 51, non possono fermare tutti noi).

