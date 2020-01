Al-Sarraj ha dal canto suo firmato il testo, ha annunciato il capo della diplomazia russa Serghei Lavrov. Malgrado questo fallimento – ha proseguito Lavrov – la Russia proseguirà i suoi sforzi per raggiungere una tregua in Libia.

Secondo quanto riportato da Al Arabiya, Haftar ha affermato che il documento proposto ignora molte sue richieste. La scelta di non firmare l'accordo – stando a quanto scrive l'Ansa riferendosi a 'fonti italiane qualificate' – sarebbe invece stata presa per potere studiare e approfondire meglio i termini dell'intesa e poi proporre delle modifiche. Lasciando Mosca, però, il maresciallo non avrebbe comunicato se e quando riprenderà i colloqui per la firma di una tregua.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Libia, falliscono i negoziati di pace 14 gennaio 2020 - 13:37 Il maresciallo Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, ha lasciato Mosca senza firmare l'accordo di cessate il fuoco accettato dal suo rivale Fayez al-Sarraj. Dopo aver chiesto un periodo di riflessione sino a martedì mattina, il maresciallo Khalifa Haftar, che controlla tutto l'est della Libia e le cui truppe sono nei sobborghi di Tripoli, ha risposto picche, lasciando Mosca senza firmare l'accordo di cessate il fuoco. Secondo quanto riportato da Al Arabiya, Haftar ha affermato che il documento proposto ignora molte sue richieste. La scelta di non firmare l'accordo – stando a quanto scrive l'Ansa riferendosi a 'fonti italiane qualificate' – sarebbe invece stata presa per potere studiare e approfondire meglio i termini dell'intesa e poi proporre delle modifiche. Lasciando Mosca, però, il maresciallo non avrebbe comunicato se e quando riprenderà i colloqui per la firma di una tregua. Il servizio del TG: Durante i negoziati svoltisi nella capitale russa (le trattative sono frutto di uno sforzo congiunto tra Russia e Turchia), Haftar non ha incontrato fisicamente il suo rivale Fayez al-Sarraj, il cui governo è stato ufficialmente riconosciuto dall'ONU. Al-Sarraj ha dal canto suo firmato il testo, ha annunciato il capo della diplomazia russa Serghei Lavrov. Malgrado questo fallimento – ha proseguito Lavrov – la Russia proseguirà i suoi sforzi per raggiungere una tregua in Libia. Più stizzita la reazione della Turchia, che in Libia ha già dispiegato un piccolo contingente a sostegno di al-Sarraj. "Il golpista Haftar ha rifiutato di firmare la tregua. Prima ha detto di sì, ma poi ha lasciato Mosca, è scappato. Noi abbiamo mantenuto la nostra promessa, è il golpista Haftar che ha lasciato il tavolo", ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, promettendo di "infliggere una lezione" all'uomo forte della Cirenaica se dovesse riprendere i suoi attacchi.