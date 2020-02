Il capo negoziatore europeo ha però precisato che l'UE non accetterà di vedere emergere un'economia deregolamentata alle sue porte, che avrebbe dei "vantaggi competitivi ingiusti". "Non saremo ingenui", ha sottolineato Barnier.

"Siamo pronti a proporre un accordo commerciale molto ambizioso come pilastro centrale del partenariato; un accordo che includa tariffe e dazi zero su tutte le merci", ha dichiarato dal canto suo Michel Barnier, presentando lunedì alla stampa le proposte della Commissione europea per il mandato negoziale.

"Impediremo alle auto italiane o al vino tedesco di entrare in questo paese senza diritti doganali perché l'UE non si è allineata con le regole britanniche sugli agitatori di plastica per il caffè o sui congedi maternità? […] Certo che no!", ha dichiarato.

Gran Bretagna e Unione Europea sembrano voler mostrare i muscoli in vista delle negoziazioni che inizieranno in marzo al fine di trovare un'intesa per regolare le loro relazioni.

Tre giorni dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, il premier britannico Boris Johnson e il negoziatore europeo Michel Barnier hanno illustrato le rispettive posizioni in vista delle trattative per un accordo che dovrà definire le relazioni future tra Londra e Bruxelles.

Brexit, botta e risposta tra Londra e Bruxelles 03 febbraio 2020 - 21:10