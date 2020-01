Dalla mezzanotte di sabato, ora di Bruxelles, il Regno Unito non farà più parte dell'UE. Cosa cambierà per gli svizzeri che vivono oltremanica, o che dal 1° febbraio vorranno andarci, per lavoro o per piacere? Qualche risposta qui.





Apparentemente, sono sempre di più gli expat svizzeri che a fine carriera valutano seriamente di lasciare le sponde del Tamigi. (Keystone / Daniel Leal-olivas)

"Per la Svizzera, i suoi cittadini e gli operatori economici, non cambia nulla", chiarisce Alexandre Fasel, ambasciatore svizzero nel Regno Unito. A chi vorrà intraprendere un viaggio non servirà un visto per entrare nei rispettivi Paesi.





L'opuscolo scaricabile sul sito del DFAE. (DFAE)

Del resto, mentre s'inizieranno i negoziati per definire le future relazioni tra Londra e Bruxelles, rimane garantita la libera circolazione di merci, capitali, servizi e persone, che in virtù degli accordi tra Svizzera e UE vale per i cittadini svizzeri come per quelli comunitari.

Per il futuro, spiega l'ambasciatore, gli obiettivi principali del governo elvetico sono "mantenere la qualità dei rapporti esistenti con il Regno Unito, e sviluppare le relazioni bilaterali".

Il problema: l'incertezza

Relazioni che saranno in gran parte da definire. Un'incertezza che frena gli imprenditori: due di essi, ai microfoni della RSI, parlano della scarsa propensione a fondare società o assumere collaboratori in un ambiente normativo non chiaro. Al punto da posticipare, nel dubbio, l'ingresso nel mercato britannico.

Ma anche molti singoli espatriati per lavoro parrebbero in bilico: "Alcuni nostri membri, a fine carriera, valutano sempre più seriamente se tornare a casa", riferisce il presidente del City Swiss Club London, Reto Jauch. "Si fanno domande sui servizi e la pensione che riceveranno".





(1) Servizio del TG sugli interrogativi degli svizzeri nel Regno Unito in merito al loro status dopo la Brexit

Le importanti relazioni tra Svizzera e Regno Unito, conferma una scheda informativaLink esterno del Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, si basano oggi in gran parte sugli accordi bilaterali Svizzera-UE. Dopo la Brexit, fatto salvo il periodo transitorio, essi non saranno più applicabili.

Perciò è stata varata la strategia 'Mind the gap', che mira a conservare e -dove possibile- estendere i diritti e gli obblighi reciproci, attraverso una serie di nuovi accordi con Londra.





(2) Accordi siglati tra Svizzera e Regno Unito dopo l'esito del referendum sulla Brexit, indicati in una tabella

tvsvizzera.it/ri con RSI (TG del 28.01.2020)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.