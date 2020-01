Diritto d'autore

Un tunnel da Tijuana a San Diego 30 gennaio 2020 - 13:04 È stato scavato con cura, è lungo oltre 1,3 chilometri ed è dotato di ventilazione, elettricità, di rotaie e di un sistema di carrelli e di montacarichi, per trasportare droga e altre merci di contrabbando fra il Messico e gli Stati Uniti. Una galleria dotata di ventilazione, elettricità, rotaie e di un sistema di carrelli e di montacarichi, per trasportare droga e altre merci di contrabbando fra il Messico e gli Stati Uniti: il tunnel dei narcos è stato scoperto dagli agenti federali americani e partendo da Tijuana, nella Baja California messicana, a circa 100 metri a sud del confine, entrava all'interno della città californiana di San Diego. È il più lungo tunnel mai scoperto, perlomeno lungo il confine sudoccidentale. "La sofisticatezza della struttura dimostra la determinazione e le risorse pecuniarie dei cartelli della droga", ha spiegato - citato da Cnn e da altri media internazionali - l'agente speciale John W. Callery della Drug Enforcement Administration (Dea). Il tunnel è situato circa 21 metri sottoterra, è alto circa 170 cm e largo 70. È stato scoperto già nel mese d'agosto 2019 ma la notizia è stata resa pubblica solo in questi giorni. Ecco le immagini della galleria nel servizio del Tg.