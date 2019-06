Renault aveva infatti annunciato alcuni minuti prima che il cda, dopo sei ore di riunione, "non è stato in grado di prendere una decisione a causa delle richiesta dello Stato francese di rinviare il voto a una prossima seduta del Consiglio".

Ma il cda di Fiat Chrysler presieduto da John Elkann, saputo che l'equivalente organo della casa automobilistica francese non aveva preso posizione, ha ritirato con effetto immediato l'offerta presentata 9 giorni prima. "È divenuto chiaro che non vi sono attualmente in Francia le condizioni politiche perché una simile fusione proceda con successo", ha dichiarato FCA in una notaLink esterno .

Fiat Chrysler (FCA) ha annunciato mercoledì sera il ritiro immediato della sua proposta formale di fusione con Renault a causa delle pressioni politiche in Francia al progetto da 30 miliardi di euro che avrebbero compromesso le trattative per la creazione del terzo gruppo automobilistico mondiale.

