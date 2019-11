Oltre alla verifica annuale sullo stato dell'autonomia e delle libertà di Hong Kong, necessaria per mantenere lo status di partner commerciale privilegiato, c'è anche il divieto di vendita di lacrimogeni, proiettili di gomma e di tutto quanto possa essere utile alle forze di sicurezza locali per stroncare le proteste, in corso ormai da oltre 5 mesi.

In concreto, la risoluzione minaccia di sospendere lo statuto economico speciale accordato da Washington all'ex colonia britannica se i diritti dei manifestanti non saranno rispettati.

L' Hong Kong Human Rights and Democracy ActLink esterno , approvato la scorsa settimana dal Congresso statunitense e promulgato mercoledì da Donald Trump, è un modo per "dissimulare sinistre intenzioni", ritiene il ministero, che ha sottolineato prenderà delle "contromisure".

Per la seconda volta in quattro giorni, l'ambasciatore statunitense a Pechino è stato convocato al ministero degli affari esteri cinese, che ha invitato Washington a non mettere in atto il testo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Pechino e Washington ai ferri corti 28 novembre 2019 - 13:43 Pechino ha reagito con rabbia alla risoluzione sottoscritta dal presidente statunitense Donald Trump a sostegno delle manifestazioni pro-democrazia a Hong Kong. Forse a rischio l'intesa commerciale tra le due superpotenze economiche. Per la seconda volta in quattro giorni, l'ambasciatore statunitense a Pechino è stato convocato al ministero degli affari esteri cinese, che ha invitato Washington a non mettere in atto il testo. L'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, approvato la scorsa settimana dal Congresso statunitense e promulgato mercoledì da Donald Trump, è un modo per "dissimulare sinistre intenzioni", ritiene il ministero, che ha sottolineato prenderà delle "contromisure". La normativa "rappresenta un'interferenza negli affari interni" della Cina e una violazione delle leggi internazionali, mostrando inoltre "uno sfacciato supporto ai criminali violenti", si legge nella nota pubblicata giovedì. In concreto, la risoluzione minaccia di sospendere lo statuto economico speciale accordato da Washington all'ex colonia britannica se i diritti dei manifestanti non saranno rispettati. Oltre alla verifica annuale sullo stato dell'autonomia e delle libertà di Hong Kong, necessaria per mantenere lo status di partner commerciale privilegiato, c'è anche il divieto di vendita di lacrimogeni, proiettili di gomma e di tutto quanto possa essere utile alle forze di sicurezza locali per stroncare le proteste, in corso ormai da oltre 5 mesi. Resta ora da capire se la decisione metterà a rischio le trattative tra le due potenze economiche, le quali hanno recentemente annunciato che i delicati negoziati che dovrebbero mettere fine alla guerra commerciale, combattuta attraverso il rincaro dei dazi doganali, stanno procedendo positivamente.